Военный аналитик Александр Шаравин: Я думаю, никакое ядерное оружие применено не будет ни с одной, ни с другой стороны

Я думаю, никакое ядерное оружие применено не будет ни с одной, ни с другой стороны, — такое мнение в эфире «Эха» выразил военный аналитик Александр Шаравин, говоря о ситуации вокруг Украины и республик Донбасса. При этом Шаравин отметил, что для того, чтобы отодвинуть границы ДНР и ЛНР на границы областей, «потребуется очень много усилий» и это может стать «наступательной операцией». Он отметил, что по границам нынешних ДНР и ЛНР стоят вооруженные силы Украины, а ЛНР и ДНР занимают не более трети тех областей, что были дальше.