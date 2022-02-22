Военный аналитик Александр Шаравин: Я думаю, никакое ядерное оружие применено не будет ни с одной, ни с другой стороны

Я думаю, никакое ядерное оружие применено не будет ни с одной, ни с другой стороны, — такое мнение в эфире «Эха» выразил военный аналитик Александр Шаравин, говоря о ситуации вокруг Украины и республик Донбасса. При этом Шаравин отметил, что для того, чтобы отодвинуть границы ДНР и ЛНР на границы областей, «потребуется очень много усилий» и это может стать «наступательной операцией». Он отметил, что по границам нынешних ДНР и ЛНР стоят вооруженные силы Украины, а ЛНР и ДНР занимают не более трети тех областей, что были дальше.
2022-02-22T20:36:10+03:00
2022-02-22T20:55:25+03:00
https://echo.msk.ru/news/2983982-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3626054.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 20:36, 22 февраля 2022
Загрузка комментариев...