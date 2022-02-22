Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, — МИД

Россия решила эвакуировать персонал загранучреждений на Украине. В адрес российских дипломатов на Украине поступали угрозы физической расправы, Киев не реагировал, отметили в МИД России. «В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время», — говорится в сообщении ведомства.