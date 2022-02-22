Боррель сообщил, что под санкциями ЕС окажутся 351 депутат Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР

Санкции наложены на еще 27 физлиц и юрлиц. ЕС принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала союза, добавил глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Также он предупредил Минск о возможных санкциях в случае поддержки действий России. Ранее агентство Bloomberg сообщало о планах Евросоюза ввести эти санкции. Кроме того, сообщается, что Соединенные Штаты могут ограничить доступ России к американским и иностранным товарам – от техники до полупроводников и деталей самолетов, пишут западные агентства.