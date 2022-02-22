В Ростовскую область прибыли первые 800 тонн помощи для жителей ДНР и ЛНР от «Единой России»

До 28 февраля привезут еще 500 тонн, — добавили в пресс-службе партии. По словам секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака, в среду колонна разъедется по пунктам временного размещения. «Груз самый разный — все, что необходимо беженцам. В пунктах временного размещения много детей, поэтому привезли канцелярию, учебные принадлежности. Отдельно сформировали машину с холодильниками, микроволновыми печами. Сейчас на оперативном штабе обсудим расстановку сил и средств, какие дополнительные ресурсы нужны», — добавил Турчак.