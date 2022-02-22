Путин: Я не говорил о том, что российские войска в ближайшее время войдут в Донбасс

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска необязательно войдут в ДНР и ЛНР в ближайшее время, а вопрос о действиях вооруженных сил на их территориях связал с тем, как сложится ситуация «на земле».
2022-02-22T20:12:54+03:00
2022-02-22T20:21:30+03:00
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20:12, 22 февраля 2022
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