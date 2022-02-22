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20:04, 22 февраля 2022

Умер народный артист России Олег Вавилов, — Театр Сатиры

Актеру было 72 года. В 2004 году актер поступил в Театр Сатиры, где служил по сей день, однако только этим театром его служба не ограничивалась: он играл в театре на Малой Бронной, в МТЮЗ, в Казанском БДТ имени Качалова, а также в ГИТИСе. Кроме того, у Вавилова была богатая фильмография: он сыграл Антона Чехова в «Я — актриса», Эндрю Харлана в экранизации романа Айзека Азимова «Конец вечности» и во многих других фильмах.


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