Генконсульство РФ в Харькове прекратило принимать граждан, — УНИАН

«Сообщаем, что запись на прием по консульским вопросам в генеральное консульство по электронной системе временно остановлена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и оптимизацией штата генерального консульства, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран», — говорится в сообщении ведомства.