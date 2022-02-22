Генконсульство РФ в Харькове прекратило принимать граждан, — УНИАН

«Сообщаем, что запись на прием по консульским вопросам в генеральное консульство по электронной системе временно остановлена в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и оптимизацией штата генерального консульства, обусловленной аналогичными действиями ряда западных стран», — говорится в сообщении ведомства.
2022-02-22T19:55:38+03:00
2022-02-22T19:55:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:55, 22 февраля 2022
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