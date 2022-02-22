Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания республик, — Путин

Их теперь не существует, мы признали ДНР и ЛНР, добавил Владимир Путин. На вопрос о границах ДНР и ЛНР Путин сказал: «Россия, признав эти республики, признала все документы, в том числе конституции, где указаны их границы». Президент рассчитывает, что все спорные вопросы по границе ДНР и ЛНР будут разрешены путем переговоров, однако сейчас это невозможно. «Мы хотим, чтобы Украина сама отказалась от вступления в НАТО и реализовала политику нейтралитета», отметил он.