Россия продолжает планировать атаку на Украину, — генсек НАТО Столтенберг

Также он заявил, что никогда не поздно искать политическое решение кризиса по Украине. Йенс Столтенберг добавил, что у Североатлантического альянса более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности. Он подчеркнул, что сейчас самый опасный момент в сфере безопасности.

Одновременно с этим Совет Федерации дал согласие президенту России на использование Вооруженных сил РФ за рубежом.