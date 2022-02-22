Совет Федерации дал согласие Путину на использование ВС РФ за рубежом

Сенаторы проголосовали за это решение единогласно. Замминистра обороны РФ Николай Панков заявил в ходе заседания, что это связано с ситуацией в Донбассе. Разрешая использование ВС РФ за рубежом, Совет Федерации исходит из того, что это будут миротворческие силы, — отметила глава СФ Валентина Матвиенко.