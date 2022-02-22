Посла в Берне вызвали в МИД Швейцарии из-за признания Россией ДНР и ЛНР

«Швейцария решительно поддерживает приоритет международного права и продолжает придерживаться основных принципов, закрепленных в Уставе ООН, Хельсинкском акте, Парижской хартии и всех последующих документах, принятых главами государств на соответствующих встречах в ОБСЕ на высшем уровне», — заявила представитель МИДа Ливия Лей.
2022-02-22T19:08:49+03:00
2022-02-22T19:08:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:08, 22 февраля 2022
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