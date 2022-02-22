Путин и Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном

Ранее Путин заявил, что подписание этого документа станет новым этапом развития двусторонних отношений. В свою очередь Алиев заявил, что декларация будет иметь позитивное значение для России и Азербайджана, а также для региональной безопасности.

Беседа Путина и Алиева проходила в условиях антиковидных ограничений. Лидеры соблюдали социальную дистанцию, расположившись по разные стороны длинной части овального стола в представительском кабинете первого корпуса Кремля.