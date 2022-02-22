В Совет Федерации поступило обращение президента об использовании вооруженных сил за рубежом

Оно последовало на фоне признания Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

Обращение президента уже рассмотрели комитеты верхней палаты парламента, сообщила ее спикер Валентина Матвиенко. Как сообщает агентство РИА Новости, в эти минуты Совет Федерации должен на своем заседании изучить документ. Одновременно в Минобороны утверждают, что ситуация в Донбассе обостряется и что, как там выразились, местных жителей «необходимо взять под защиту». При этом еще несколько часов назад в российском МИДе утверждали, что речи о вводе войск в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики не идет. В ведомстве настаивали, что на подобные меры Москва пойдет только в случае угрозы ДНР и ЛНР.

Некоторые западные страны, в свою очередь, считают, что российские военные уже присутствуют в Донбассе. Об этом, в частности, сказал британский премьер Борис Джонсон – подобные шаги он расценивает как вторжение на Украину. Ростовское интернет-издание Дон24 и телеканал «Царьград» ранее также утверждали, что военная техника Южного военного округа замечена в самопровозглашенных республиках. Они ссылались на видеозаписи, опубликованные пользователями соцсетей.

Президент России несколько минут назад подписал документы о ратификации договоров с ЛНР и ДНР. В соглашениях говорится о возможности оказания, в том числе, военной помощи со стороны России.