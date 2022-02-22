Глава дипломатии ЕС подтвердил, что санкции затронут всех депутатов ГД, проголосовавших за независимость ЛНР и ДНР

Глава дипломатии ЕС подтвердил, что санкции затронут всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР. Также Боррель сообщил, что последуют экономические санкции против «банковских учреждений, которые финансируют олигархов, тех, кто входит в правительство страны и его окружение».