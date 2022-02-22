Глава дипломатии ЕС подтвердил, что санкции затронут всех депутатов ГД, проголосовавших за независимость ЛНР и ДНР

Глава дипломатии ЕС подтвердил, что санкции затронут всех депутатов Госдумы, проголосовавших за признание независимости ЛНР и ДНР. Также Боррель сообщил, что последуют экономические санкции против «банковских учреждений, которые финансируют олигархов, тех, кто входит в правительство страны и его окружение».
2022-02-22T18:38:27+03:00
2022-02-22T18:40:15+03:00
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18:38, 22 февраля 2022
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