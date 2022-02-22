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18:37, 22 февраля 2022

Издательство «Просвещение» внесет признание Россией ДНР и ЛНР в школьные учебники, — РБК

Об этом изданию РБК сообщил представитель компании. При этом учебники пройдут экспертизы по соответствию стандартам внутри издательства и в Минпросвещения. Картографические изменения в учебниках могут быть внесены только на основании документов МИД и Росреестра.


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