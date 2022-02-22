Дипотношения с Россией нужно было прекратить в 2014 году, — Кулеба

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, такое решение сейчас отвечает интересам страны. Ранее Кулеба призвал Европейский союз безотлагательно отбросить все колебания и дать Украине обещание будущего членства в ЕС. «Это время настало. Наилучшее стратегическое решение, которое сейчас может принять Европа, — это в буквальном смысле забрать Украину себе», — сказал глава МИД.