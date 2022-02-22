Надо успокоиться, взять голову в руки и принять правильное решение в интересах народов, — Лукашенко

«Но те, кто точит штыки прежде всего на западе нашей страны, помните: мы предателями никогда не были и не будем. И, как вы планируете, расстрелять русских в спину через Беларусь у вас не получится. Народы, которые погибнут, не дай бог, начнется война, не хотят этой войны, они не хотят погибнуть. Они хотят жить, как все. Вот наша незыблемая позиция. Я ее вам откровенно излагаю. Но еще раз хочу подчеркнуть: никакой паники, никакого безумства. Как жили мы, так и будем жить», — заявил он, его цитирует Sputnik Беларусь.