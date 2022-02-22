Глава МИД ФРГ: «Северный поток 2» заморожен

Анналена Бербок отметила, что власти Германии «всегда предупреждали, что это входит в число подготовленных мер». Глава МИД ФРГ созвала онлайн-встречу G7 по России. В Кремле с сожалением восприняли сообщения о приостановке сертификации «Северного потока 2».
2022-02-22T18:09:20+03:00
2022-02-22T18:15:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:09, 22 февраля 2022
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