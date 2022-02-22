Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации заявило о гибели военнослужащего ЛНР

По их утверждениям, военнослужащий Народной милиции погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Его имя не приводится. Уточняется, что для обстрела украинские силовики применили стрелковое оружие и миномет калибра 82 мм, выпустив шесть мин, а также совершили три выстрела из гранатомета, пишет агентство ТАСС.
2022-02-22T18:06:16+03:00
2022-02-22T18:08:38+03:00
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18:06, 22 февраля 2022
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