Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации заявило о гибели военнослужащего ЛНР

По их утверждениям, военнослужащий Народной милиции погиб в результате обстрела со стороны ВСУ. Его имя не приводится. Уточняется, что для обстрела украинские силовики применили стрелковое оружие и миномет калибра 82 мм, выпустив шесть мин, а также совершили три выстрела из гранатомета, пишет агентство ТАСС.