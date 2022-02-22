Совет ЕС принял рекомендацию о временном ограничении для въезжающих из третьих стран

Государства Евросоюза должны разрешить поездки без крайней необходимости для лиц, привитых вакциной от коронавируса, одобренной ЕС или ВОЗ, выздоровевших лиц и всех лиц из стран, входящих в список государств, из которых Совет ЕС рекомендовал разрешить необязательные поездки граждан, пишет ТАСС. Для въезда привитых лиц временные ограничения снимаются при условии, что они получили последнюю дозу серии первичной вакцинации не менее чем за 14 дней и не более чем за 270 дней до прибытия или что они получили бустерную дозу.