При необходимости мы проведем еще одни учения с Россией, — Лукашенко

Также глава Белоруссии Александр Лукашенко призвал Киев «сделать так, чтобы Украина и Белоруссия жили в мире». «Главное, чтобы реваншисты на Западе помнили, что братство и непобедимость советского народа не ушло в историю с развалом великой страны. Любые попытки запугивания и навязывания нам чужой воли будут обречены», — сказал Лукашенко на торжественном собрании во вторник, посвященном Дню защитников Отечества и вооруженных сил, пишет ТАСС.
2022-02-22T17:47:28+03:00
2022-02-22T17:53:09+03:00
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17:47, 22 февраля 2022
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