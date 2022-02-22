В МИД РФ отложили решение вопроса о границах ЛДНР на будущее

Мария Захарова, выступая в эфире телеканала «Дождь*», отметила, что «сейчас нужно решать другие вопросы». Она сказала, что вопрос о границах «возник не сегодня».
2022-02-22T17:41:50+03:00
2022-02-22T17:44:31+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:41, 22 февраля 2022
* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.
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