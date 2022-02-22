Венгрия направит войска на границу с Украиной на случай наплыва беженцев

«Венгерская армия направляет войска в восточную часть страны», — говорится в сообщении. В заявлении правительства страны подчеркивается важность «защиты границ и подготовки к гуманитарной акции». Венгрия ранее объявила, что готова позаботиться о тысячах беженцах с Украины в случае возникновения такой необходимости.