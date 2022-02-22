Администрация Байдена рассматривает последние шаги России в отношении Украины как «начало российского вторжения».
озможность проведения запланированной на 24 февраля встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обсуждается, решение будет принято Госдепартаментом, об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на слова заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер во время интервью телеканалу MSNBC.
Белый дом сообщил, что еще обдумывает встречу Блинкена и Лаврова после признания ДНР и ЛНР
Администрация Байдена рассматривает последние шаги России в отношении Украины как «начало российского вторжения».