Белый дом сообщил, что еще обдумывает встречу Блинкена и Лаврова после признания ДНР и ЛНР

Администрация Байдена рассматривает последние шаги России в отношении Украины как «начало российского вторжения».

озможность проведения запланированной на 24 февраля встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обсуждается, решение будет принято Госдепартаментом, об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на слова заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джон Файнер во время интервью телеканалу MSNBC.