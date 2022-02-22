В Саратовской области прекращается действие QR-кодов, — Коммерсантъ

Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Роман Бусаргин. По его словам, ситуация с коронавирусом в регионе стабилизировалась.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в Саратовской области зарегистрировано 1485 новых случаев заболеваний коронавирусом, выздоровело 1795 пациентов.