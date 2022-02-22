Территории Донбасса должны быть деоккупированы, ДНР и ЛНР должны войти в состав России, — Бородай

Русские добровольцы в Донбассе проводят мобилизационные мероприятия и готовы выступить на защиту русского населения ДНР и ЛНР «с оружием в руках», — заявил Бородай в эфире «Эха Москвы». Власти республик сами должны определить свои границы, это не прерогатива РФ, раз республики были провозглашены в границах областей на референдуме 2014 года, это и есть границы ДНР и ЛНР, добавил он.