Территории Донбасса должны быть деоккупированы, ДНР и ЛНР должны войти в состав России, — Бородай

Русские добровольцы в Донбассе проводят мобилизационные мероприятия и готовы выступить на защиту русского населения ДНР и ЛНР «с оружием в руках», — заявил Бородай в эфире «Эха Москвы». Власти республик сами должны определить свои границы, это не прерогатива РФ, раз республики были провозглашены в границах областей на референдуме 2014 года, это и есть границы ДНР и ЛНР, добавил он.
2022-02-22T17:09:44+03:00
2022-02-22T17:18:51+03:00
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Эксклюзив Эха 17:09, 22 февраля 2022
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