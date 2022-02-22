Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроект о наказании за отождествление СССР и нацистской Германии

Поправки предлагают штрафовать граждан на сумму до 5-ти тысяч рублей или отправлять под арест до 15-ти суток. Для юридических лиц штрафы составят до 100 тысяч рублей.

В документе говорится, что нарушением будет считаться отождествление целей, решений и действий советского руководства с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии. Кроме того, наказание предусмотрено для тех, кто будет отрицать решающую роль советского народа в разгроме Третьего рейха и гуманитарную миссию СССР при освобождении европейских стран.