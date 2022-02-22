Основные вопросы с размещением эвакуированных жителей Донбасса решены, — Чуприян

Основные вопросы с размещением и оказанием помощи жителям ДНР и ЛНР, эвакуированным в Россию, решены. «В отношении беженцев у нас практически все отработано, в том числе вопросы оказания медицинской помощи, тестирования на коронавирус и отправки их в другие регионы», — сказал врио главы МЧС Александр Чуприян, его цитирует ТАСС.
2022-02-22T16:56:03+03:00
2022-02-22T16:56:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2983856-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:56, 22 февраля 2022
Загрузка комментариев...