Мы ожидаем военных действий и провокаций со стороны России, — народный депутат Украины Николай Княжицкий

«Украина не будет поддаваться на провокации, но если российские войска перейдут за границы линии ограничения ДНР и ЛНР и нападет, Украина готова дать отпор», — заявил Княжицкий в эфире «Эха Москвы». «Россия никак не может определиться, что ей делать дальше: оккупировать украинскую территорию дальше, либо остановиться. <...> Конкретно на вопросы иностранных журналистов пресс-секретарь Песков и Владимир Путин так и не ответили, поэтому, я думаю, Россия здесь для себя оставляет некий люфт. Но конечно мы ожидаем , к сожалению, дальнейших военных действий и провокаций», добавил Княжицкий.