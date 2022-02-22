Норвегия присоединится к европейским санкциям, но планирует поддерживать прагматичные двусторонние отношения с РФ

«Норвегия как сосед на протяжении многих десятилетий жила рядом с СССР и Россией и будет поддерживать прагматичные соседские отношения», — заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. В качестве примеров сфер сотрудничества премьер назвал рыболовство и спасение на море. Он добавил, что на севере Европы ситуация спокойная, и выразил надежду, что так и будет в дальнейшем.
2022-02-22T16:46:05+03:00
2022-02-22T17:03:48+03:00
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16:46, 22 февраля 2022
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