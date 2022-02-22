Санкции против России могут больше навредить тем, кто их введет, — Матвиенко

Россия готова к введению против нее санкций после признания Луганской и Донецкой народных республик и готова отреагировать на них, добавила спикер. Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что после признания ДНР и ЛНР Россия не допустит новых жертв в Донбассе.

Совет Федерации на внеплановом заседании во вторник единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, о признании суверенитета которых в понедельник заявил глава российского государства, пишет агентство ТАСС.