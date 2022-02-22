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16:31, 22 февраля 2022

Санкции против России могут больше навредить тем, кто их введет, — Матвиенко

Россия готова к введению против нее санкций после признания Луганской и Донецкой народных республик и готова отреагировать на них, добавила спикер. Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что после признания ДНР и ЛНР Россия не допустит новых жертв в Донбассе.
Совет Федерации на внеплановом заседании во вторник единогласно ратифицировал внесенные президентом РФ Владимиром Путиным договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Донецкой и Луганской народными республиками, о признании суверенитета которых в понедельник заявил глава российского государства, пишет агентство ТАСС.


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