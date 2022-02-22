Дмитрий Медведев прокомментировал остановку сертификации газопровода «Северный поток-2»

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!», — написал Медведев в своем Твиттере.

«На этой стадии важно не допустить новой эскалации и тем самым катастрофы. На это нацелены все наши дипломатические усилия», — прокомментировал остановку сам Олаф Шольц.