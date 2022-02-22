Обстрелы мешают пожарным тушить ТЭС в Счастье в Луганске, — УНИАН со ссылкой на госслужбу по чрезвычайным ситуациям

Отмечается, что на тушение пожара направлено 12 единиц техники, которая в настоящее время сосредоточена на подъезде к Счастью и будет направлена после прекращения обстрелов. Как сообщал УНИАН, около 12:30 сегодня, 22 февраля, в Счастье в результате обстрела снаряд попал в трансформатор на территории ТЭС с последующим возгоранием, разливом масла и переброской огня на соседний трансформатор.
2022-02-22T16:17:32+03:00
2022-02-22T16:17:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:17, 22 февраля 2022
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