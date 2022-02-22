НАТО собирает внеочередное заседание комиссии по поводу ситуации на Украине

«Во вторник, 22 февраля 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для средств массовой информации в штаб-квартире НАТО после экстренного заседания комиссии Украина — НАТО после решения России признать независимость ЛНР и ДНР», — говорится в заявлении альянса, его цитирует агентство ТАСС. Собрание проходит в Брюсселе.
2022-02-22T16:05:59+03:00
2022-02-22T16:28:59+03:00
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16:05, 22 февраля 2022
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