НАТО собирает внеочередное заседание комиссии по поводу ситуации на Украине

«Во вторник, 22 февраля 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведет брифинг для средств массовой информации в штаб-квартире НАТО после экстренного заседания комиссии Украина — НАТО после решения России признать независимость ЛНР и ДНР», — говорится в заявлении альянса, его цитирует агентство ТАСС. Собрание проходит в Брюсселе.