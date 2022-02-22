Минск с уважением и пониманием воспринимает решение России признать независимость ДНР и ЛНР, — МИД Белоруссии

«Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая число российских граждан, проживающих на данных территориях и испытывающих лишения на протяжении почти восьми лет. В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в заявлении ведомства.
2022-02-22T16:01:30+03:00
2022-02-22T16:02:55+03:00
https://echo.msk.ru/news/2983828-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3625802.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
16:01, 22 февраля 2022
Загрузка комментариев...