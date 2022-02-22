Гимн России прозвучал на торжественном собрании Народного совета ЛНР с участием Леонида Пасечника

На собрании глава Луганской народной республики подписал ратификационную грамоту, завершающую процесс введения договора с Россией в действие. Одновременно с этим, в Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики впервые с 2018 применили РСЗО «Град» по Донецку.
2022-02-22T15:50:44+03:00
2022-02-22T15:54:18+03:00
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15:50, 22 февраля 2022
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