Гимн России прозвучал на торжественном собрании Народного совета ЛНР с участием Леонида Пасечника

На собрании глава Луганской народной республики подписал ратификационную грамоту, завершающую процесс введения договора с Россией в действие. Одновременно с этим, в Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики впервые с 2018 применили РСЗО «Град» по Донецку.