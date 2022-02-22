Посол РФ заявил, что отверг утверждение МИД Австрии о нарушении Росссией норм международного права

Президент Австрии призвал Путина пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР. Александер Ван дер Беллен усмотрел в признании ДНР и ЛНР вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ранее официальный представитель МИДа России заявила, что Запад предсказуемо продолжает истерику и попытки запугивания после признания ДНР и ЛНР Россией. Россия готова к введению против нее санкций после признания ЛНР и ДНР и готова реагировать на них, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.