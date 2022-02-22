Президент Азербайджана Ильхам Алиев ушел от ответа на вопрос о признании ДНР и ЛНР независимыми

Он решил не комментировать признание народных республик во время российско-азербайджанских переговоров. На них президент Владимир Путин поблагодарил Алиева за поддержку русского языка в Азербайджане. Российские прямые инвестиции в Азербайджан составляют $4,5 млрд, азербайджанские в Россию — $1,5 млрд. В республике работают более 900 совместных компаний, в том числе порядка 300 — со стопроцентным российским капиталом, передает ТАСС.