Украинская Рада заявила, что Донбасс остается неотъемлемой частью Украины

Украина попросила другие государства не признавать Донецкую и Луганскую народные республики. Послы ЕС согласились на политику непризнания паспортов РФ, выданных гражданам из ДНР и ЛНР, передает издание Politico. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против депутатов Госдумы.