Украинская Рада заявила, что Донбасс остается неотъемлемой частью Украины

Украина попросила другие государства не признавать Донецкую и Луганскую народные республики. Послы ЕС согласились на политику непризнания паспортов РФ, выданных гражданам из ДНР и ЛНР, передает издание Politico. Кроме того, Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против депутатов Госдумы.
2022-02-22T15:16:19+03:00
2022-02-22T15:26:57+03:00
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15:16, 22 февраля 2022
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