Руденко: РФ пока не планирует вводить войска в ДНР и ЛНР, будем исходить из уровня угрозы

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. «Если будет угроза, тогда мы окажем содействие в соответствии с ратифицированными договорами», — отметил он. Он сказал, что Москва не боится никаких санкций.
2022-02-22T15:11:16+03:00
2022-02-22T15:23:52+03:00
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15:11, 22 февраля 2022
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