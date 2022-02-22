Более трети украинцев считают потенциальное наступление на Украину с территории Белоруссии маловероятным, — УНИАН

Так, 11,6% сказали, что считают угрозу наступление со стороны соседней республики высокой, еще 25,2% — средней, а 35,5% — низкой. Еще чуть более 25% респондентов не дали своей оценки. Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявляет, что Евросоюз намерен наказать Белоруссию в случае нападения РФ на Украину с белорусской территории, передает агентство.
2022-02-22T15:10:40+03:00
2022-02-22T15:10:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:10, 22 февраля 2022
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