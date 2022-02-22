В УЕФА заявили, что пока не планируют переносить финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга

В организации добавили, что внимательно следят за происходящим на Украине и рассматривают различные варианты из-за волатильности ситуации, сообщает Guardian.



Ранее издание Mirror поделилось информацией, что финал Лиги Чемпионов 2022 года может быть перенесен из Петербурга в Лондон из-за нестабильной политической ситуации.