В организации добавили, что внимательно следят за происходящим на Украине и рассматривают различные варианты из-за волатильности ситуации, сообщает Guardian.
Ранее издание Mirror поделилось информацией, что финал Лиги Чемпионов 2022 года может быть перенесен из Петербурга в Лондон из-за нестабильной политической ситуации.
В УЕФА заявили, что пока не планируют переносить финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга
В организации добавили, что внимательно следят за происходящим на Украине и рассматривают различные варианты из-за волатильности ситуации, сообщает Guardian.