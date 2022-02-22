Песков: Пребывание в России эвакуированных жителей Донбасса является временным

«Пребывание беженцев, конечно же, носит временный характер», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что ситуация на Донбассе остается неспокойной, из-за чего многие жители республик принимают решение об эвакуации в Россию.