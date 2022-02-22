Эрдоган назвал неприемлемым решение РФ признать ДНР и ЛНР

«Мы с самого начала кризиса искренне стремились снизить напряженность. В заявлении нашего МИД по поводу последних событий было указано, что решение России признать так называемые Донецкую и Луганскую республики противоречит Минским соглашениям. Было подчеркнуто, что это решение является явным нарушением политического единства, суверенитета и территориальной целостности Украины. Считаем такое решение России неприемлемым. Вновь обращаемся к сторонам с призывом уважать здравый смысл и международное право», — отметил президент Турции.