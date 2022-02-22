Председатель Европарламента Метсола заявила, что действия РФ в отношении Украины оправдывают введение санкций

«Одностороннее нападение на территориальную целостность Украины и грубое нарушение Россией международного права оправдывает введение новых жестких санкций», — написала Роберта Метсола на своей странице в Twitter.

Ранее Борис Джонсон заявил, что дополнительные меры против РФ могут последовать в случае полномасштабного «вторжения» на Украину. Также о санкциях против России сообщало издание Bloomberg. По сведениями издания, санкции ЕС против РФ могут включать ограниченный список лиц и организаций, запрет на добычу полезных ископаемых и на торговлю с ЛНР и ДНР.