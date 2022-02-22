Борис Джонсон угрожает РФ санкциями, которые будут затрагивать самым жестким образом российские экономические интересы

Новые британские санкции в отношении России будут направлены против лиц, которые поддерживают российскую военную машину, — заявил только что в Лондоне премьер Борис Джонсон.

После экстренного заседания британского Кабинета министров, он сказал, что Россия продлжает готовиться к полномасштабному вторжению на территорию соседнего государства.

Вопрос о санкциях обсуждают сегодня в ЕС и США. Решения могут быть приняты до конца дня. В Вашингтоне и Брюсселе называют признание самопровозглашенных республик на востоке Украины нарушением международного права.