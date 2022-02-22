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11:56, 22 февраля 2022

Подмосковные власти не собираются вводить режим ЧС в связи с прибытием беженцев

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев каналу «Россия 24». По его словам, в регионе все работает планово, поэтому необходимости в режиме ЧС — нет.

Тем временем ряд других регионов России, куда прибывают беженцы с Донбасса, объявил режим ЧС.


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