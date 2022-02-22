Подмосковные власти не собираются вводить режим ЧС в связи с прибытием беженцев

Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев каналу «Россия 24». По его словам, в регионе все работает планово, поэтому необходимости в режиме ЧС — нет.



Тем временем ряд других регионов России, куда прибывают беженцы с Донбасса, объявил режим ЧС.