Об этом рассказал Reuters. Источники агентства говорят, что новые санкции США против России могут сократить возможность некоторых крупных российских банков проводить операции в долларах и сократят способность обслуживать обязательства, которые номинированы в долларах.
Центральный банк России отказался от комментариев.
Российские банки в декабре ввезли 5 млрд долларов наличными в качестве превентивного шага на случай санкций
Об этом рассказал Reuters. Источники агентства говорят, что новые санкции США против России могут сократить возможность некоторых крупных российских банков проводить операции в долларах и сократят способность обслуживать обязательства, которые номинированы в долларах.