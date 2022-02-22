Российские банки в декабре ввезли 5 млрд долларов наличными в качестве превентивного шага на случай санкций

Об этом рассказал Reuters. Источники агентства говорят, что новые санкции США против России могут сократить возможность некоторых крупных российских банков проводить операции в долларах и сократят способность обслуживать обязательства, которые номинированы в долларах.



Центральный банк России отказался от комментариев.