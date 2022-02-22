Парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о дружбе и взаимной помощи с РФ

В обоих Народных советах решение было принято единогласно. Народный совет Луганской народной республики ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между ЛНР и Российской Федерацией.

Ратификацию единогласно одобрили 46 из 46 депутатов, участвующих в чрезвычайном пленарном заседании. Было проведено сначала первое, затем второе, окончательное чтение.

По окончании голосования раздались аплодисменты. Депутаты аплодировали стоя, с возгласами «Спасибо, Россия!». Парламент ДНР договор ратифицировали 87 депутатов из 87, передает корреспондент РИА Новости.