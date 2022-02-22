Людям, которых досрочно выписали из санаториев, в которые заселят беженцев, предложат компенсацию

Об этом сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. Он сообщил, что в ближайшие 2-3 дня, люди предложат альтернативные виды реабилитации.



Помимо санаториев, власти региона рассматривают другие варианты размещения беженцев из ДНР и ЛНР.